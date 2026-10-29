Трамп опроверг информацию о предложении мирных переговоров Ирану
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Джей Ди Вэнс обратился к иранскому чиновнику Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры с Ираном. По его словам, речь шла о поставках гуманитарной помощи.
«Им нужна помощь с медицинскими товарами и другими вещами. Он спросил мое мнение, и я сказал: "Если хочешь сделать это — хорошо". По сути, речь идет о доставке необходимых средств для помощи людям, находящимся в тяжелом положении»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами (цитата по Bloomberg).
Накануне о контактах американского вице-президента с иранским чиновником сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, целью господина Вэнса было узнать, как много у Вашингтона и Тегерана точек соприкосновения, которые позволили бы не продолжать боевые действия.