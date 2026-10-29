Трамп опроверг информацию о предложении мирных переговоров Ирану

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Джей Ди Вэнс обратился к иранскому чиновнику Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры с Ираном. По его словам, речь шла о поставках гуманитарной помощи.