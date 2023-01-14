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Коммерсантъ FM
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Постпред КНР при ООН заявил о риске широкомасштабных конфронтаций при поставках оружия Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. Причиной конфликта КНР считает «длительное накопление постоянной эволюции глубоко укоренившегося дисбаланса в области безопасности в Европе». По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации.

«Международное сообщество, в частности страны, которые оказывают большое влияние на нынешнюю ситуацию, должны побуждать Россию и Украину к участию в диалоге и к тому, чтобы способствовать открытию дверей, чтобы найти политическое решение кризиса. Эскалация санкций, поставки оружия лишь затруднят задачу для того, чтобы обратить вспять эту ситуацию. Это может привести к более широкомасштабным конфронтациям, что усугубит и лишь затянет этот конфликт, а этого нужно избежать любой ценой»,— сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте организации.

На заседании также выступила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Она заявила о готовности Антониу Гутерриша включиться в работу по завершению конфликта. По ее мнению, пока не видно «конца боевым действиям» и «превалирует логика военного поведения». Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза прокомментировал «мирный план», предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. По мнению Москвы он «не имеет ничего общего с реальностью».

С начала 2023 года союзники Киева взяли курс на усиление военной поддержки Украины. Помимо поставок новых видов вооружений увеличится и число украинских военных, подготовленных западными инструкторами. В Пентагоне ожидают, что только на полигоне в ФРГ американские специалисты будут обучать по 500 человек в месяц.

О поставках оружия Киеву — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

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