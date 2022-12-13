«Просто была такая машина»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В следующем году рынок новых автомобилей в России составит до 640 тыс. шт., Производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым будет управлять АвтоВАЗ, начнется уже в следующем году. Все работники петербургского завода Toyota будут уволены до конца 2022 года. Подержанные автомобили в 2022 году стали чаще продавать и покупать на аукционах. В ноябре продажи автомобилей в России упали на 61,6% по сравнению с прошлым годом. Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, проехав по нему за рулем автомобиля Mercedes-Benz.

День 291-й. 11 декабря. Воскресенье

11.12.2022 22:59

На границе Молдавии и Украины не работает ряд КПП из-за проблем с электроэнергией

День 290-й. 10 декабря. Суббота

10.12.2022 15:01

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны будет ограничен проезд по Крымскому мосту. Ограничения вступят в силу с 11 декабря, они коснутся в том числе «Газелей» Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

День 289-й. 9 декабря. Пятница

09.12.2022 22:42

Возглавляющий в зоне спецоперации группу военных советников бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об обстреле автомобиля, на котором он добирался до передовой на угледарском направлении. По словам господина Рогозина, автомобиль был потерян. Дмитрий Рогозин и те, кто находился в автомобиле вместе с ним, покинули авто во время обстрела и прошли пешком несколько километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграмм-канал «РОГОZИН» Фото: Телеграмм-канал «РОГОZИН»

09.12.2022 17:08

По словам Путина, автомобильную часть Крымского моста восстановят в марте, а железнодорожную — летом.

09.12.2022 12:21

В 2023 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составит до 640 тыс. шт.

09.12.2022 08:51

Пожар на Алтайском шинном комбинате в Барнауле локализован на площади 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

09.12.2022 08:10

АвтоВАЗ будет управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге, производство начнется уже в следующем году.

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День 288-й. 8 декабря. Четверг

08.12.2022 13:23

В рамках параллельного импорта в Россию поступает небольшое количество автомобилей. Но благодаря данным оператора ЭРА-ГЛОНАСС, можно понять о каких именно цифрах идет речь. За прошлые два месяца и семь дней декабря в страну завезли примерно 3,4 тыс. автомобилей. И это только те, на которые поставили тревожные кнопки. Но в реальности на рынке гораздо больше машин без нее.

08.12.2022 02:29

Правительство Германии поставило Украине 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Таким образом, за все время ФРГ отправила Украине 50 бронемашин Dingo и 12 полуприцепов Oshkosh.

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08.12.2022 01:07

Подержанные автомобили в 2022 году стали чаще продавать и покупать на аукционах. Интерес вырос на фоне дефицита новых предложений — сегмент б/у машин сократился лишь на 20% на фоне падения продаж новых автомобилей на 60%. Аукционные площадки говорят о растущем интересе к покупке машин со стороны дилеров для замещения канала trade-in.

День 287-й. 7 декабря. Среда

07.12.2022 20:21

Все работники петербургского завода Toyota, о закрытии которого стало известно в середине сентября, будут уволены до конца 2022 года. Их количество, по данным компании, в сентябре составляло 2,35 тыс. человек.

06.12.2022 15:37

По словам Хуснуллина, на левой автомобильной части Крымского моста начались ремонтные работы.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Крымский мост

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

06.12.2022 15:36

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил увеличить количество досмотровых комплексов на взъезде на Крымский мост, чтобы сократить время ожидания.

06.12.2022 08:58

Венгрия отменила ограничение цен на бензин из-за антироссийских санкций ЕС.

День 286-й. 6 декабря. Вторник

06.12.2022 15:04

В Белоруссии в 20 раз упали продажи импортных автомобилей.

06.12.2022 12:52

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России упали на 61,6% по сравнению с прошлым годом. Всего в прошлом месяце продали 46 403 такие машины.

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День 285-й. 5 декабря. Понедельник

05.12.2022 18:55

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин инспектировал Крымский мост не на отечественном автомобиле, а на машине немецкой марки Mercedes-Benz.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал»,— ответил ответил господин Песков на вопрос журналиста ТАСС о том, почему президент не выбрал для поездки, например, отечественный Aurus.

05.12.2022 17:15

Президент России Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, который был поврежден 8 октября. Глава государства проехал по мосту за рулем автомобиля Mercedes-Benz.

05.12.2022 16:50

«Сейчас [автомобиль] выбирать надо исходя не из того, что хочется, а из того, как дальше проводить техническое обслуживание, какие запасные части, кузовные детали использовать. Их наличие в продажах на сегодняшний день стало самостоятельным фактором», — считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

05.12.2022 14:13

Дизель в Москве дорожает третью неделю подряд.

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05.12.2022 11:16

Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань». Заменены все четыре пролета.

05.12.2022 08:34

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах разработать высоколокализованный переднеприводный SUV на платформе Vesta. По его словам, выпуск кроссовера намерены начать в 2025 году, и его будет покупать часть клиентов, которые покупали кроссовер Renault Duster. По мнению г-на Соколова, заниматься производством самого Duster экономически нецелесообразно, а также «рискованно из-за санкций».

05.12.2022 01:05

Минпромторг вновь пересматривает требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей. Министерство передумало оснащать станции как минимум одним коннектором китайского стандарта GB/T. Теперь инвестор может при желании ставить станции только с европейскими коннекторами CCS2.

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