Автопродажи в ноябре упали на 61,6%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России упали на 61,6% по сравнению с прошлым годом. Всего в прошлом месяце продали 46 403 такие машины.

Больше всего упали продажи автомобилей марок:

Lexus (–100%),

Volkswagen (–99%),

Toyota (–99%),

Volvo (–98%),

Porsche (–98%).

В общей сложности с января по ноябрь было продано 548 877 тыс. автомобилей. Это ниже на 60,9%показателя за аналогичный же период 2021 года, говорится в пресс-релизе (pdf.) АЕБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Подержавю».