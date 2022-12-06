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Коммерсантъ FM
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Автопродажи в ноябре упали на 61,6%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России упали на 61,6% по сравнению с прошлым годом. Всего в прошлом месяце продали 46 403 такие машины.

Больше всего упали продажи автомобилей марок:

  • Lexus (–100%),
  • Volkswagen (–99%),
  • Toyota (–99%),
  • Volvo (–98%),
  • Porsche (–98%).

В общей сложности с января по ноябрь было продано 548 877 тыс. автомобилей. Это ниже на 60,9%показателя за аналогичный же период 2021 года, говорится в пресс-релизе (pdf.) АЕБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Подержавю».

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