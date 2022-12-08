Правительство Германии отправило Украине 20 бронемашин Dingo

Правительство Германии поставило Украине 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Об этом сообщается на сайте кабмина Германии. Таким образом, за все время ФРГ отправила Украине 50 бронемашин Dingo и 12 полуприцепов Oshkosh.

В новый пакет военной помощи также вошли: 18 гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от дронов и глушителей, а также семь грузовиков со сменной системой загрузки.

Последний раз о передаче военной помощи Германии Украине сообщалось в конце октября. Тогда вооруженные силы Украины получили десятки тысяч единиц нового военного обмундирования. В пакет военной помощи также вошли реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

В сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Германия вместо запрашиваемых танков Leopard и Marder поставляет бронемашины Dingo. По его словам, это оружие не является важнейшей потребностью для вооруженных сил Украины.

Анастасия Ларина