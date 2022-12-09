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Коммерсантъ FM
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«Автостат»: в России в 2023 году продадут до 640 тыс. новых автомобилей

В 2023 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составит до 640 тыс. шт., сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на заместителя начальника отдела аналитики Виктора Пушкарева.

«Уже сейчас очевидно, что ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский 'АвтоВАЗ' и китайские автопроизводители, в первую очередь, те, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды^ — пояснил господин Пушкарев. — По нашему базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка Lada имеет шансы занять 48 – 50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%. Оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта пока проблематично, так как сложно выделять каналы и способы поставок автомобилей из разных стран, но вряд ли в перспективе она превысит 10%».

Напомним, по итогам одиннадцати месяцев объем рынка новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составил 548,8 тыс. шт., что на 60,9% меньше показателя за аналогичный период 2021 года

Максим Вершинин

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