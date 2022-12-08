С пробегом по торгам

Подержанные автомобили в 2022 году стали чаще продавать и покупать на аукционах. Интерес вырос на фоне дефицита новых предложений — сегмент б/у машин сократился лишь на 20% на фоне падения продаж новых автомобилей на 60%. Аукционные площадки говорят о растущем интересе к покупке машин со стороны дилеров для замещения канала trade-in. При этом всплеск предложения обеспечен за счет массовых распродаж корпоративных парков и желания физлиц оперативно продать автомобиль. Аналитики отмечают, что эти два фактора ситуативны, а с учетом практики взимания НДС при сделках между юрлицами рынок затормозится в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году рынок аукционов подержанных автомобилей в РФ вырос на 40%, подсчитали на аукционной площадке Carlink. Наибольший рост фиксировался в сегменте легковых автомобилей — на 20%, или 3,3 тыс. штук, а также коммерческом транспорте — на 15%, или 900 штук. Число аукционов по грузовым автомобилям и спецтехнике выросло на 5%, или на 135. Драйверами развития рынка в компании считают в том числе дефицит новых автомобилей.

Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам десяти месяцев сократился на 21%, до 3,9 млн машин, следует из данных «Автостата». При этом динамика в сегменте значительно лучше, чем на рынке новых автомобилей, темпы падения которого превышают 60%, а продажи по итогам года составят около 666 тыс. штук (см. “Ъ” от 7 декабря).

«На фоне падения trade-in, который всегда был самым привлекательным источником автомобилей с пробегом для дилера, и доля аукционов растет»,— говорит директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов. Он отмечает, что собственный выкуп дилеры сильно сокращали в начале кризиса. «В марте все вложились в железо на пике курса, потом несколько месяцев не знали, что с подешевевшим железом делать,— поясняет господин Иванов.— Все это усилилось массовыми уходами западных производителей, которые надолго парализовали официальных дилеров. Но с лета спрос восстанавливается, и хотя мобилизация дала новую встряску, на динамику рынка она повлияла незначительно, и восстановление продолжается».

Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков отмечает, что аукционы — один из способов пополнения складских запасов. «На авторынке он сейчас используется на порядок чаще, чем год назад. И речь не про банкротные торги, на которых участвует небольшое число дилеров. Главные аукционы — от лизинговых компаний, от "Авито", "Авто.ру", импортеров и прочих»,— поясняет он.

С января по октябрь 2022 года объемы продаж автомобилей с пробегом частными лицами сократились примерно на 10%, и автодилеры ищут новые способы пополнения своих складов, отмечает глава направления «Аукцион» Fresh Auto Антон Мущинский. Большинство из них становятся участниками популярных аукционов или организуют собственные. «До событий февраля 2022 года основным каналом была программа trade-in, но после ухода большинства зарубежных автоконцернов с российского рынка возник дефицит новых машин, поэтому владельцы не спешат расставаться с имеющимися машинами, так как не уверены, что смогут приобрести новый автомобиль из-за регулярного роста цен на них. До текущего года около 10–20% дилеров принимали участие в аукционах, сейчас уже до 60–70%»,— заключает господин Мущинский.

Одним из драйверов рынка аукционов также стала продажа транспорта ушедших иностранных компаний. «Многие компании—собственники автопарков пересмотрели свои транспортные политики. Одни уменьшают число эксплуатируемых машин, переходя на корпоративные такси, другие сокращают бизнес, а третьи уходят с рынка»,— отмечают в Carlink. Однако собственники парков со стабильным бизнесом не спешат обновлять устаревшие парки.

Но в CarPrice говорят, что не видят притока машин по этому каналу. Компания говорит о росте клиентов-физлиц, продающих машину, «потому что нужны деньги»: «Даже в пандемию такого не было». Кроме того, на фоне мобилизации там фиксировали рост доли премиального сегмента — дороже 3 млн руб., говорит Кирилл Иванов: «Это объяснимо, потому что люди спешно уезжали. Самым стабильным был сегмент стоимостью до 1,5 млн — на него вообще никак не влияли новости». «В 2023 году мы ожидаем продолжения роста сделок в нашем сегменте»,— говорит гендиректор Carlink Денис Ремизов.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в 2022 году росту интереса к аукционам способствовало как желание части физлиц быстро реализовать автомобиль, так и массовые распродажи корпоративных парков. Оба фактора ситуативны, отмечает он. В России одной из проблем для стабильного роста интереса к аукционам остается взимание НДС при сделке между юрлицами, говорит аналитик. Речь идет о том, что второе юрлицо должно заплатить НДС с полной стоимости машины, а в зачет ему вменяется НДС только с разницы между ценами (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года). «Продолжение активного роста продаж на аукционах в 2023 году возможно только за счет физлиц, но уже не будет массовым без нового "триггера"»,— заключает господин Удалов.

Ольга Никитина