На границе Молдавии и Украины не работает ряд КПП из-за проблем с электроэнергией

На молдавско-украинской границе приостановил работу ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП), сообщает пограничная полиция Молдавии. Это произошло на фоне технических сбоев и проблем с энергоснабжением на Украине.

«В связи с отключением электроэнергии на украинской стороне, в том числе с возникновением технических неисправностей, деятельность КПП Чадыр-Лунга—Новые Трояны и КПП Басарабяска—Серпнево приостановлена»,— сообщила пограничная полиция. Затем приостановили работу КПП Маяки—Удобное и Крива—Мамалыга. Потом работа этих КПП была возобновлена.

О проблемах с электричеством молдавские власти начали сообщать 23 ноября. Тогда произошла аварийная остановка энергоблоков Южно-Украинской АЭС, часть мощностей которой поставляется в Молдавию.

Мария Федотова