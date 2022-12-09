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Автомобиль с Рогозиным обстреляли в зоне военной операции

Возглавляющий в зоне спецоперации группу военных советников бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об обстреле автомобиля, на котором он добирался до передовой на угледарском направлении.

Свой пост в Telegram-канале он сопроводил пятью фотографиями. По словам господина Рогозина, автомобиль был потерян. Дмитрий Рогозин и те, кто находился в автомобиле вместе с ним, покинули авто во время обстрела и прошли пешком несколько километров.

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«Но мы дошли. Поработали по неприятелю»,— заявляет господин Рогозин, пообещав подробный рассказ.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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