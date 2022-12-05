Путин проехал на машине по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, который был поврежден 8 октября в результате теракта. Глава государства проехал по мосту за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Во время поездки он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ.

«Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния»,— прокомментировал Владимир Путин поездку, фрагмент которой был показан в эфире телеканала «Россия-24».

Марат Хуснуллин по итогам поездки заявил, что работы на левой части моста по поручению президента вскоре начнутся. «Во время ремонта было заменено 4 пролета. Для этого из регионов было завезено 1214 тонн металлоконструкций. Работы были завершены за 56 дней»,— отмечается в Telegram-канале правительства России.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека, два автомобильных пролета частично обрушились, а семь топливных цистерн железнодорожного состава воспламенились. Российские власти обвиняют в случившемся украинские спецслужбы, официальные лица Украины свою причастность к теракту отрицают.

15 мая 2018 года, во время торжественного открытия Крымского моста, Владимир Путин также проехал по автомобильной части сооружения, однако не на легковом автомобиле, а на грузовике.

О расследовании теракта на Крымском мосту — в материале «Ъ» «Взрывчатку завернули в пленку».

Андрей Сапожников