Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года

Все работники петербургского завода Toyota, о закрытии которого стало известно в середине сентября, будут уволены до конца 2022 года. Их количество, по данным компании, в сентябре составляло 2,35 тыс. человек.

«Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор" в Петербурге начался 14 ноября. Организационно-штатные мероприятия продлятся до конца 2022 года. За период с 14 ноября по 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон. На данный момент в штате филиала числится 137 сотрудников»,— рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Toyota.

1 декабря Минпромторг сообщил, что производственная площадка ООО «Тойота Мотор» находится в стадии консервации. Ранее петербургская прокуратура инициировала внеплановую проверку соблюдения Toyota налогового и трудового законодательства при сворачивании производства в России. Как сообщал «Ъ», причиной для закрытия завода Toyota в Шушарах стали проблемы с поставкой комплектующих в Россию на фоне санкций. Предприятие работало в России с 2007 года.

О закрытии производства Toyota — в материале «Ъ» «Прокуроры пришли за Toyota».

Андрей Сапожников