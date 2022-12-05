Правую часть Крымского моста открыли для автомобилей

Автомобильную часть Крымского моста из Тамани в Крым открыли для транспорта после замены пролетов, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». По данным специалистов, на замену четырех поврежденных взрывом пролетов понадобилось менее двух месяцев.

«В рамках восстановительных работ был произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста»,— уточнили специалисты.

Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, спецслужбы Украины подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом железнодорожном составе с топливом.

Установку новых пролетов начали 7 ноября. Конструкции весом более 300 тонн каждая доставили с таманского берега до места установки, затем при помощи специальных платформ и домкратов устанавливали в проектное положение. Укладку асфальтобетона на правой стороне автодорожной части моста начали в конце ноября.

Александр Дремлюгин, Симферополь