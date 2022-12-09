Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ, производство начнется в 2023 году

АвтоВАЗ будет управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, производство начнется уже в следующем году. В конце ноября подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ получило юрлицо ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В первую очередь это АвтоВАЗ, вновь появившийся "Москвич", Haval также наращивает объемы производства. И к этому времени еще появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом. Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться АвтоВАЗом»,— сказал господин Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

Японский автоконцерн Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Убытки от ухода компания оценила в $686 млн. Как сообщал Минпромторг, Nissan согласился передать свои активы российскому правительству за символический €1. По аналогичной схеме рынок в РФ покинул Renault — партнер Nissan по глобальному альянсу и владелец 43% акций японской компании.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Японские автоконцерны сворачивают из России».

Лусине Баласян