Тревожные кнопки входят в опции

С 2023 года в Россию будет завозиться до 5 тыс. машин в месяц по параллельному импорту. Такими прогнозами поделился оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС. И это только автомобили, на которых установлена тревожная кнопка. Со следующего года это вновь станет обязательным условием для всех импортеров. А сейчас к системе ежедневно подключаются по 200 авто, привезенных из-за рубежа. А за прошлые два месяца — еще 2 тыс. машин. Учитывает ли эта статистика все поставляемые авто? И как могут измениться условия для продавцов? Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

То, что в рамках параллельного импорта в Россию поступает небольшое количество автомобилей, участники рынка никогда не скрывали. Но благодаря данным оператора ЭРА-ГЛОНАСС, можно понять о каких именно цифрах идет речь. За прошлые два месяца и семь дней декабря в страну завезли примерно 3,4 тыс. автомобилей. И это только те, на которые поставили тревожные кнопки. До октября юрлица и индивидуальные предприниматели могли не устанавливать в импортируемые автомобили систему ГЛОНАСС.

Но в реальности на рынке гораздо больше машин без нее, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума: «Когда ввели послабления, продавцы, купившие ЭРА-ГЛОНАСС в период пика, были очень расстроены. Они показывали, что кнопка есть, хотя ее можно было уже не ставить. В последние три недели я не видел ни одной привезенной параллельным импортом машины с пробегом, на которую бы установили систему. Никто этого не делает, потому что это дополнительные расходы, и, как говорится, если есть лазейка, надо ею пользоваться».

Обычно частные предприниматели привозят машины как физические лица. По оценкам собеседников “Ъ FM”, с их помощью в страну могло попасть около 20 тыс. автомобилей. Причем нередко это модели, которые до сих пор не были представлены в России. Например, седан Volkswagen Bora.

В «Авилоне» сейчас выставлено 20 таких автомобилей. И, судя по описанию на сайте «Авто.ру» кнопок ГЛОНАСС там нет. И, как правило, такие машины продаются под видом подержанных, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Дилеры активно пользуются, услугами физических лиц. Но они стараются покупать автомобили премиального класса, так как на них можно больше заработать. Везти в Россию машину стоимостью до 2 млн руб. — глупая затея, в ней нет никакого экономического смысла. Сейчас возобновился интерес к топовым моделям Mazda, есть, как ни странно, спрос на Skoda. На третьем месте — Volkswagen».

Однако с февраля и физическим лицам вновь придется ставить на импортируемые машины тревожные кнопки. Тогда, по оценкам оператора ЭРА-ГЛОНАСС, каждый месяц подключаться к системе будет по 5 тыс. машин. Но вместе с этим и без того дорогие машины станут еще дороже, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Машины дорожают в зависимости от жадности на конкретном локальном рынке, в среднем от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При этом прогноз, который дает оператор ГЛОНАСС относительно подключения 5 тыс. очень похож на правду. 60 тыс. машин по году — это 10% рынка. Крупные холдинги тоже начали использовать параллельный импорт».

Впрочем, как говорят собеседники “Ъ FM”, еще даже до того как летом власти разрешили временно не устанавливать систему ГЛОНАСС, далеко не все поставщики утруждали себя этим. Некоторые из них просто отдавали машины со всеми необходимыми документами, но без фактической установки системы. Так что не исключено что и в 2023 году эта практика возобновиться.

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