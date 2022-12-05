С оглядкой на гарантии

Российский автомобильный рынок в ноябре сократился вдвое. Продажи новых легковых машин по итогам последнего осеннего месяца упали почти на 50% год к году, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, россияне приобрели более 51 тыс. авто. При этом большая их часть — 43% — пришлась на продукцию АвтоВАЗа. А треть рынка заняли китайские машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С покупкой каких авто на фоне недостатка западных брендов стоит поспешить до конца 2022 года?

Руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов подчеркивает, что автолюбителям могут прийтись по вкусу машины, которые раньше не поставлялись в страну, а сейчас попадают туда по параллельному импорту: «Если есть свободные денежные средства, то желающие купить машину могут обратить внимание на параллельный импорт.

В некоторых случаях автомобиль, которого нет на рынке, может быть привезен с помощью серых схем, а его цена оказаться даже привлекательнее, чем официальный аналог. По параллельному импорту активно поставляют японские и даже корейские авто. У нас львиная доля продаж приходится на кроссоверы, внедорожники и автомобили В-класса, а сейчас мы видим, что люди начали покупать минивэны, пикапы, небольшие автомобили А-класса.

То есть на отечественном рынке появляются новые, экзотичные экземпляры.

Соответственно, это тоже привлекает потенциальных покупателей».

На фоне западных санкций и приостановки ряда зарубежных заводов в России выбор иномарок заметно сократился. Однако спешить до Нового года с покупкой не стоит, говорит гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: «Надо признать, что ситуация с машинами в РФ сейчас непростая. Цены выросли и снижаться точно не будут.

Совсем неадекватно стоимость авто увеличилась у спекулянтов, а на многие премиальные бренды, наоборот, скорректировались вниз. Но все равно цены остаются высокими и падать не спешат из-за отсутствия машин. Не хватает не только авто ушедших брендов, но и, например, "корейцев". При этом и немецкие и английские машины можно привезти, были бы деньги. Глобального дефицита нет».

Выбор новой машины до конца года вероятнее всего будет зависеть от того, насколько сильно подорожают автомобили, и будет ли возможность качественно их обслуживать. Так считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Рост цен год к году мы все видели. По 2022-му цена подрастала на 45-50%. Думаю, что в первом квартале 2023 года неизбежный рост составит не менее 20%.

Но самое главное, наверное, не это. Немецкие производители поддерживают гарантии в более сокращенном режиме, корейские — в полном. Соответственно, купить автомобиль KIA или Hyundai до Нового года — совершенно разумный правильный поступок, потому что они стремительно заканчиваются. Французские автоконцерны лояльно смотрят на ввоз запасных частей для своих марок и осуществление гарантии.

Сейчас выбирать надо исходя не из того, что хочется, а из того, как дальше проводить техническое обслуживание, какие запасные части, кузовные детали использовать. Их наличие в продажах на сегодняшний день стало самостоятельным фактором».

Тем временем производство легковых автомобилей в России в октябре выросло в полтора раза по сравнению с сентябрем. По данным Росстата, заводы в стране произвели более 37 тыс. машин. Впрочем, год к году этот показатель сократился почти на 64%.

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Владимир Расулов