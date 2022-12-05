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Коммерсантъ FM
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С оглядкой на гарантии

Какие критерии выбора авто сейчас наиболее актуальны

Российский автомобильный рынок в ноябре сократился вдвое. Продажи новых легковых машин по итогам последнего осеннего месяца упали почти на 50% год к году, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, россияне приобрели более 51 тыс. авто. При этом большая их часть — 43% — пришлась на продукцию АвтоВАЗа. А треть рынка заняли китайские машины.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С покупкой каких авто на фоне недостатка западных брендов стоит поспешить до конца 2022 года?

В чем особенность нового внедорожника от Aurus

В чем особенность нового внедорожника от Aurus

Руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов подчеркивает, что автолюбителям могут прийтись по вкусу машины, которые раньше не поставлялись в страну, а сейчас попадают туда по параллельному импорту: «Если есть свободные денежные средства, то желающие купить машину могут обратить внимание на параллельный импорт.

В некоторых случаях автомобиль, которого нет на рынке, может быть привезен с помощью серых схем, а его цена оказаться даже привлекательнее, чем официальный аналог. По параллельному импорту активно поставляют японские и даже корейские авто. У нас львиная доля продаж приходится на кроссоверы, внедорожники и автомобили В-класса, а сейчас мы видим, что люди начали покупать минивэны, пикапы, небольшие автомобили А-класса.

То есть на отечественном рынке появляются новые, экзотичные экземпляры.

Соответственно, это тоже привлекает потенциальных покупателей».

На фоне западных санкций и приостановки ряда зарубежных заводов в России выбор иномарок заметно сократился. Однако спешить до Нового года с покупкой не стоит, говорит гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: «Надо признать, что ситуация с машинами в РФ сейчас непростая. Цены выросли и снижаться точно не будут.

Совсем неадекватно стоимость авто увеличилась у спекулянтов, а на многие премиальные бренды, наоборот, скорректировались вниз. Но все равно цены остаются высокими и падать не спешат из-за отсутствия машин. Не хватает не только авто ушедших брендов, но и, например, "корейцев". При этом и немецкие и английские машины можно привезти, были бы деньги. Глобального дефицита нет».

Каким образом покупать машину выгоднее всего

Каким образом покупать машину выгоднее всего

Выбор новой машины до конца года вероятнее всего будет зависеть от того, насколько сильно подорожают автомобили, и будет ли возможность качественно их обслуживать. Так считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Рост цен год к году мы все видели. По 2022-му цена подрастала на 45-50%. Думаю, что в первом квартале 2023 года неизбежный рост составит не менее 20%.

Но самое главное, наверное, не это. Немецкие производители поддерживают гарантии в более сокращенном режиме, корейские — в полном. Соответственно, купить автомобиль KIA или Hyundai до Нового года — совершенно разумный правильный поступок, потому что они стремительно заканчиваются. Французские автоконцерны лояльно смотрят на ввоз запасных частей для своих марок и осуществление гарантии.

Сейчас выбирать надо исходя не из того, что хочется, а из того, как дальше проводить техническое обслуживание, какие запасные части, кузовные детали использовать. Их наличие в продажах на сегодняшний день стало самостоятельным фактором».

Тем временем производство легковых автомобилей в России в октябре выросло в полтора раза по сравнению с сентябрем. По данным Росстата, заводы в стране произвели более 37 тыс. машин. Впрочем, год к году этот показатель сократился почти на 64%.

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Владимир Расулов

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