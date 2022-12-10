По Крымскому мосту ограничат движение для некоторых грузовиков

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны будет ограничен проезд по Крымскому мосту. Ограничения вступят в силу с 11 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой»,— сказано в сообщении.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека, два автомобильных пролета частично обрушились. Российские власти обвиняют в случившемся украинские спецслужбы, Украина отрицает свою причастность. Из-за ремонтных работ Крымский мост работает с ограничениями.

Олеся Павленко