АвтоВАЗ намерен разработать кроссовер на базе Vesta к 2025 году

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах разработать высоколокализованный переднеприводный SUV на платформе Vesta. По его словам, выпуск кроссовера намерены начать в 2025 году.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+»,— сообщил господин Соколов в интервью Forbes.

Он уверен, что машину будет покупать часть клиентов, которые покупали кроссовер Renault Duster. По его мнению, заниматься производством самого Duster экономически нецелесообразно, а также «рискованно из-за санкций».

Продажи АвтоВАЗа в ноябре упали на 17,6% (21,7 тыс. против 26,3 тыс. автомобилей) год к году. Несмотря на это ноябрьский показатель стал лучшим за весь год: в этом месяце компания продала 21,7 тыс. автомобилей, увеличив результат октября на 13,5%. В октябре российский авторынок сократился на 62,8%.

Подробности — в материале «Ъ» «У Lada поубавилось покупателей».

Лаура Кеффер