В Белоруссии в 20 раз упали продажи импортных автомобилей

С ноября 2021 года продажи зарубежных легковых автомобилей в Белоруссии упали в 20 раз, следует из данных автомобильной ассоциации страны. Лидерами на рынке белорусском авторынке стали российская марка Lada и китайская Geely.

«В ноябре по сравнению с октябрем продажи новых легковых автомобилей в Беларуси немного увеличились, но только благодаря резкому скачку продаж одного брэнда — Geely. Совокупный же объем продаж всех остальных брэндов значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем»,— говорится в пресс-релизе на сайте организации.

В тексте отмечается, что за год в Белоруссии было продано 3698 автомобилей Lada и 3197 моделей Geely. Падение продаж фиксируется и по сравнению с прошлым месяцем — на 40%. Представители ассоциации связываю данную ситуацию со значительным сокращением автомобилей бюджетного сегмента на рынке.

После ввода российских войск на Украину против Белоруссии также были введены западные санкции, спровоцировавшие уход с рынка зарубежных производителей и нарушение цепочек поставок товаров в страну. В сентябре власти республики ввели запрет на вывоз из Белоруссии автомобилей и смартфонов.

Андрей Сапожников