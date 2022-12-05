Зарядки развивают гибкость

Минпромторг вновь пересматривает требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей. Министерство передумало оснащать станции как минимум одним коннектором китайского стандарта GB/T. Теперь инвестор может при желании ставить станции только с европейскими коннекторами CCS2. Министерство также хочет обеспечить одновременную зарядку машин любых стандартов на одной станции, хотя участники рынка оценивают эту идею неоднозначно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) могут скорректировать менее чем через год после утверждения — Минпромторг опубликовал проект изменений на regulation.gov.ru. Судя по документу, министерство хочет отказаться от требования оснащать зарядные станции разъемом китайского стандарта GB/T (см. “Ъ” от 3 июня). Инвестору для получения субсидии по-прежнему придется установить ЭЗС с тремя коннекторами, но теперь допускается любая их комбинация. Можно выбрать коннекторы стандартов CCS2 (европейские автомобили), CHAdeMO (например, Nissan Leaf) и GB/T. Выходная мощность зарядки по коннекторам CCS2 и GB/T — не менее 120 кВт. В Минпромторге “Ъ” сообщили, то решение о корректировке приказа было принято после совещаний с участниками рынка.

Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки ЭЗС. В текущем году правительство планирует установить 528 ЭЗС в 12 пилотных регионах, большая часть из которых должна заработать в Крыму, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на техприсоединение к электросетям — 30%, но до 900 тыс. руб.

В операторе зарядных станций Punkt E положительно относятся к отказу от обязательной установки GB/T, поскольку этот стандарт представлен только в машинах, завезенных параллельным импортом из Китая. «Российские производители электромобилей сделали обоснованный выбор в пользу общемирового стандарта CCS2»,— говорят там. В компании даже предлагают зафиксировать стандарт ССS2 в качестве единственного, что «заметно удешевит станции». Собеседники “Ъ” на рынке также отмечают, что у станций с разъемом GB/T уже возникают проблемы с софтом.

Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян полагает, что новая редакция позволит инвесторам более гибко формировать политику в зависимости от структуры парка электромобилей в регионе. «Например, для Дальнего Востока наиболее востребованными будут GB/T и CHAdeMO»,— поясняет он. Теперь инвестор будет определять тип коннекторов совместно с уполномоченным органом региона, добавляет директор по развитию гражданской продукции КРЭТ (входит в «Ростех») Максим Моторин.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что поправки позволяют более гибко подходить к развитию зарядочной инфраструктуры, так как решение о конфигурации станций будет приниматься для каждого случая отдельно.

Действующая версия приказа позволяла двояко трактовать возможность использования одновременно двух коннекторов, продолжает господин Сафарян. Речь идет об ограничениях одновременно зарядить, к примеру, Nissan Leaf и Evolute (комбинация CHAdeMO и CCS). Но теперь в проекте записано, что одновременная зарядка должна обеспечиваться во всех режимах работ. «Такие станции на рынке есть»,— заключает он.

Однако производитель ЭЗС «Парус Электро» в своем отзыве (есть у “Ъ”) на проект Минпромторга высказывает опасения, что новое требование параллельного заряда по разъемам CCS2 и GB/T мощностью по 120 кВт каждый приведет к увеличению входной мощности ЭЗС до 240 кВт. Придется менять конструкторскую документацию, считают там. По мнению гендиректора Green Drive Сергея Яковлева, заложенная в приказе мощность на каждый коннектор по 120 кВт — параметры на перспективу, которые смогут стать востребованными только через три-пять лет. По его оценкам, срок окупаемости таких проектов возрастает до семи и более лет.

Предлагаемые изменения направлены на повышение моментально выдаваемой мощности зарядными станциями, считают в «РусГидро». Важно, чтобы производители успели наладить их производство. «Скоро начинается строительный сезон, и надо успеть законтрактовать оборудование на заводах»,— отмечают в компании.

Производители ЭЗС уже в текущем году срывали сроки поставки, говорят источники “Ъ” в отрасли. По их оценкам, регионы до конца 2022 года успеют установить максимум 300–400 станций. Источник “Ъ”, близкий к правительству, подтверждает, что установка ЭЗС в регионах была осложнена проблемами с поставками комплектующих, а также неопределенностью для инвесторов из-за ограничительных мер по ввозу импортных электромобилей. Тем не менее в ряде регионов выполнение плана — 100%, в одном регионе построено ЭЗС больше плана, но есть и регионы с существенным отставанием от плана, уточняет источник “Ъ”. По его прогнозам, в 2022 году будет установлено не менее 80% запланированного объема ЭЗС. В следующем году планируется установить уже около 870 станций.

Ольга Никитина, Полина Смертина, Диана Галиева