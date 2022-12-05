Зарядки развивают гибкость

Минпромторг вновь пересматривает требования к субсидируемым зарядным станциям для электромобилей. Министерство передумало оснащать станции как минимум одним коннектором китайского стандарта GB/T. Теперь инвестор может при желании ставить станции только с европейскими коннекторами CCS2. Министерство также хочет обеспечить одновременную зарядку машин любых стандартов на одной станции, хотя участники рынка оценивают эту идею неоднозначно.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) могут скорректировать менее чем через год после утверждения — Минпромторг опубликовал проект изменений на regulation.gov.ru. Судя по документу, министерство хочет отказаться от требования оснащать зарядные станции разъемом китайского стандарта GB/T (см. “Ъ” от 3 июня). Инвестору для получения субсидии по-прежнему придется установить ЭЗС с тремя коннекторами, но теперь допускается любая их комбинация. Можно выбрать коннекторы стандартов CCS2 (европейские автомобили), CHAdeMO (например, Nissan Leaf) и GB/T. Выходная мощность зарядки по коннекторам CCS2 и GB/T — не менее 120 кВт. В Минпромторге “Ъ” сообщили, то решение о корректировке приказа было принято после совещаний с участниками рынка.
Летом 2022 года правительство запустило программу субсидирования установки ЭЗС. В текущем году правительство планирует установить 528 ЭЗС в 12 пилотных регионах, большая часть из которых должна заработать в Крыму, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на техприсоединение к электросетям — 30%, но до 900 тыс. руб.
В операторе зарядных станций Punkt E положительно относятся к отказу от обязательной установки GB/T, поскольку этот стандарт представлен только в машинах, завезенных параллельным импортом из Китая. «Российские производители электромобилей сделали обоснованный выбор в пользу общемирового стандарта CCS2»,— говорят там. В компании даже предлагают зафиксировать стандарт ССS2 в качестве единственного, что «заметно удешевит станции». Собеседники “Ъ” на рынке также отмечают, что у станций с разъемом GB/T уже возникают проблемы с софтом.
Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян полагает, что новая редакция позволит инвесторам более гибко формировать политику в зависимости от структуры парка электромобилей в регионе. «Например, для Дальнего Востока наиболее востребованными будут GB/T и CHAdeMO»,— поясняет он. Теперь инвестор будет определять тип коннекторов совместно с уполномоченным органом региона, добавляет директор по развитию гражданской продукции КРЭТ (входит в «Ростех») Максим Моторин.
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что поправки позволяют более гибко подходить к развитию зарядочной инфраструктуры, так как решение о конфигурации станций будет приниматься для каждого случая отдельно.
Действующая версия приказа позволяла двояко трактовать возможность использования одновременно двух коннекторов, продолжает господин Сафарян. Речь идет об ограничениях одновременно зарядить, к примеру, Nissan Leaf и Evolute (комбинация CHAdeMO и CCS). Но теперь в проекте записано, что одновременная зарядка должна обеспечиваться во всех режимах работ. «Такие станции на рынке есть»,— заключает он.
Однако производитель ЭЗС «Парус Электро» в своем отзыве (есть у “Ъ”) на проект Минпромторга высказывает опасения, что новое требование параллельного заряда по разъемам CCS2 и GB/T мощностью по 120 кВт каждый приведет к увеличению входной мощности ЭЗС до 240 кВт. Придется менять конструкторскую документацию, считают там. По мнению гендиректора Green Drive Сергея Яковлева, заложенная в приказе мощность на каждый коннектор по 120 кВт — параметры на перспективу, которые смогут стать востребованными только через три-пять лет. По его оценкам, срок окупаемости таких проектов возрастает до семи и более лет.
Предлагаемые изменения направлены на повышение моментально выдаваемой мощности зарядными станциями, считают в «РусГидро». Важно, чтобы производители успели наладить их производство. «Скоро начинается строительный сезон, и надо успеть законтрактовать оборудование на заводах»,— отмечают в компании.
Производители ЭЗС уже в текущем году срывали сроки поставки, говорят источники “Ъ” в отрасли. По их оценкам, регионы до конца 2022 года успеют установить максимум 300–400 станций. Источник “Ъ”, близкий к правительству, подтверждает, что установка ЭЗС в регионах была осложнена проблемами с поставками комплектующих, а также неопределенностью для инвесторов из-за ограничительных мер по ввозу импортных электромобилей. Тем не менее в ряде регионов выполнение плана — 100%, в одном регионе построено ЭЗС больше плана, но есть и регионы с существенным отставанием от плана, уточняет источник “Ъ”. По его прогнозам, в 2022 году будет установлено не менее 80% запланированного объема ЭЗС. В следующем году планируется установить уже около 870 станций.