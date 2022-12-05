Песков объяснил выбор Mercedes для поездки Путина по Крымскому мосту нежеланием «гонять лишние» автомобили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин инспектировал Крымский мост не на отечественном автомобиле, а на машине немецкой марки Mercedes-Benz.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал»,— ответил ответил господин Песков на вопрос журналиста ТАСС о том, почему президент не выбрал для поездки, например, отечественный Aurus.

Кадры, как президент прибыл на восстановленный после теракта 8 октября Крымский мост и проехался по нему на Mercedes-Benz, были опубликованы сегодня, 5 декабря. В ходе поездки президент заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ.