Дизель в Москве дорожает третью неделю подряд

По итогам недели с 28 ноября по 4 декабря средняя стоимость дизтоплива на столичных заправках выросла на 28 коп., до 57,11 руб./л. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА). С ноября дизтопливо выросло в цене на 2,2 руб., его стоимость растет третью неделю подряд.

По данным МТА, рост на стоимость дизтоплива зафиксирован:

на АЗС «Нефтьмагистрали» — на 90 коп., до 58,39 руб./л,

на АЗС ЛУКОЙЛа — на 79 коп., до 57,45 руб./л,

на АЗС ТК ЕКА — на 60 коп., до 57,26 руб./л,

на АЗС «Татнефти» — на 3 коп., до 57,11 руб./л,

на АЗС «Роснефти» — на 2 коп., до 57,24 руб./л.

При этом цены на бензин в Москве остаются стабильными. За прошлую неделю цена на бензин марки Аи-92 не изменилась, на Аи-95 и Аи-100 выросла на 1 коп., до 54,19 руб./л и 63,08 руб./л соответственно.

В ноябре в России выросли оптовые цены на топливо после того, как в октябре они упали до минимальных с 2018 года значений. Это произошло на фоне роста цен на нефтепродукты в Европе из-за повышения нефтяных котировок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин тронулся с места».

Олеся Павленко