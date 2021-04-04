Главные новости к утру 4 апреля

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом. Глава Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа Ахмада аль-Хунейти отрицает, что бывшего наследного принца арестовали. Источники The Washington Post заявили, что арест связан с расследованием предполагаемого заговора с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

Вячеслав Володин предложил исключить Украину из Совета Европы. Спикер Госдумы связал этот вопрос с гибелью ребенка в Донбассе. ДНР утверждает, что он погиб в ходе атаки украинского военного беспилотника. О ситуации в Донбассе

Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран. Берлин и Париж сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск.

У президента Аргентины подтвердился коронавирус. Глава государства был привит вакциной «Спутник V». Минздрав Аргентины сообщил, что COVID-19 заболели меньше 0,2% вакцинированных российским препаратом. О распространении препарата

Главные тренеры «Краснодара» и «Уфы» Мурад Мусаев и Рашид Рахимов покинули свои посты. «Краснодар» проиграл «Ахмату» со счетом 0:5, а «Уфа» уступила «Динамо» со счетом 0:4