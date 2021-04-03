Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»

Руководство футбольного клуба (ФК) «Уфа» приняло отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера, сообщил «РИА Новости» гендиректор ФК Шамиль Газизов. Ранее «Уфа» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги проиграла московскому «Динамо» со счетом 0:4.

Господин Рахимов после матча заявил, что собирается объявить об отставке на встрече с руководством клуба. «Отставка принята. Кто будет новым тренером, будем решать»,— сказал господин Газизов.

«“Динамо” во всех фазах превзошли нас. Тут нечего обсуждать. Меня не устраивает та ситуация, которая складывается. Надо что-то делать, встряхивать команду, дать какой-то другой импульс. Сейчас я поговорю с руководством, и мы решим, как лучше встряхнуть команду. Им нужен другой импульс на последние матчи. Может быть, смена на тренерском мостике даст этот импульс команде. Для себя я такое решение уже принял»,— сообщил на послематчевой конференции Рашид Рахимов.

«Уфа» в последних семи матчах набрала одно очко и забила один мяч. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 15 место турнирной таблицы. Господин Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года.