Многолетний спонсор ЧМ по хоккею разорвал контракт c IIHF из-за допуска россиян
Шведская мебельная компания AJ Products, спонсирующая чемпионат мира по хоккею с 1989 года, не будет поддерживать турнир в 2027 году. Решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиян к международным соревнованиям.
«Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с чемпионатом мира по хоккею среди мужчин в следующем году, поскольку России снова разрешено участвовать в соревнованиях»,— заявил агентству Reuters гендиректор AJ Products Дэвид Брей.
Господин Брей отметил, что партнерство компании с IIHF длилось 37 лет. «Во многих видах бизнеса приходится принимать трудные решения, но это далось нам очень легко»,— заверил бизнесмен.
30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд к международным соревнованиям. Чемпионат мира в Германии планируется с 14 по 30 мая 2027 года. Федерация хоккея ФРГ после решения CAS допустила отказ от проведения ЧМ.