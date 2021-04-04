Мусаев объявил об уходе с должности главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объявил об отставке. 3 апреля футбольный клуб проиграл в домашнем матче «Ахмату» со счетом 0:5. По информации «Спорт-Экспресса», на место господина Мусаева рассматривают несколько претендентов, в том числе бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия»,— сказал Мурад Мусаев «Спорт-Экспрессу».

«Краснодар» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). 3 апреля клуб проиграл «Ахмату» со счетом 0:5, а 7 марта — «Спартаку» со счетом 1:6. Мурад Мусаев возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством «Краснодар» во второй раз в истории стал бронзовым призером РПЛ, впервые был квалифицирован в Лигу чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.