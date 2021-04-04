Германия и Франция призвали прекратить эскалацию в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Берлин и Париж сообщили, что пристально следят за перемещением российских войск и призвали прекратить эскалацию.

«Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию»,— говорится в совместном заявлении. Германия и Франция приветствовали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. В конце марта ситуацию в Донбассе обсуждали лидеры России, ФРГ и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на востоке страны с президентом США Джо Байденом.

Подробнее о переговорах с господином Байденом — в материале “Ъ” «США и Украина нашли контакт».