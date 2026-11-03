Газ ищет выход
Российский экспорт СПГ в октябре стал рекордным
Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные 3,42 млн тонн сжиженного природного газа. За десять месяцев поставки выросли на 13,5% год к году, до 28,65 млн тонн. Основной прирост обеспечил Китай. Но расширение поставок в Азию пока не снимает вопроса о замещении европейского рынка: на ЕС приходится почти половина российского экспорта СПГ, а с января 2027 года континент остановит закупки из РФ.
Экспорт СПГ из России за десять месяцев 2026 года вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 28,65 млн тонн, следует из предварительных данных Kpler. В октябре российские СПГ-заводы также побили рекорд по ежемесячным поставкам, направив на международные рынки 3,42 млн тонн. Это почти на 1% выше предыдущего максимума, установленного в мае текущего года, и на 11,9% больше, чем в октябре 2025 года.
Поставки в страны ЕС в январе—октябре выросли на 6,5%, до 12,87 млн тонн, но доля ЕС в общем объеме российского экспорта СПГ снизилась с 47,8% до 44,9%. Основной вклад в европейский прирост внесла Испания, нарастившая закупки на 39% год к году, до 2,84 млн тонн. Наибольшие объемы традиционно уходили во Францию, которая закупила у России 5,43 млн тонн СПГ. Бельгия снизила закупки почти на 8%, до 3 млн тонн. Гораздо меньшие объемы уходили также в Нидерланды (1,32 млн тонн) и Португалию (0,22 млн тонн).
Рост российского экспорта СПГ в текущем году все больше связан с китайским направлением. Так, за десять месяцев 2026 года Китай обеспечил до 84% чистого прироста экспорта, поставки в страну за этот период увеличились на 47%, до 8,8 млн тонн. Всего в страны Азии было поставлено 15,16 млн тонн — это на 15,8% больше, чем годом ранее.
Из октябрьских объемов почти 2 млн тонн ушли в Азию, 0,85 млн тонн — в ЕС, направления остальных грузов пока неясны.
После введения санкций США практически прекратился экспорт с двух среднетоннажных российских СПГ-заводов — «Портовая СПГ» «Газпрома» на Балтике и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа.
Крупнейшим российским экспортером, не затронутым санкциями, остается СПГ-завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ», который в январе—октябре отгрузил около 16,23 млн тонн СПГ, что на 1,25% больше, чем годом ранее. В октябре отгрузки выросли на 2,9%, до 1,8 млн тонн.
Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа, о рынке СПГ в октябре 2026 года, ТАСС:
«Исключить из глобального баланса российские объемы нельзя, невозможно».
Отгрузки с находящегося под блокирующими санкциями США проекта «Арктик СПГ-2», контролируемого НОВАТЭКом, в январе—октябре, по данным Kpler, выросли более чем в четыре раза — до 3,98 млн тонн по сравнению с 0,93 млн тонн годом ранее. В условиях санкций регулярные поставки с проекта удалось наладить только с августа 2025 года, основным покупателем выступает Китай.
Экспорт с ориентированного на рынок Азии СПГ-завода «Сахалин-2», принадлежащего «Газпрому», составил около 8 млн тонн, почти не изменившись год к году.
Зарубежные поставки российского СПГ растут в условиях подготовки ЕС к отказу от его импорта. Запрет на закупки по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года. Таким образом, европейское направление, на которое пока приходится почти половина российского экспорта СПГ, в ближайшие месяцы потребует поиска альтернативных рынков сбыта.
Как сообщал 22 октября в рамках XIX Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, экспорт СПГ в Европу с Ямала составляет около 80% от производства завода. По его словам, в рамках сотрудничества с PetroVietnam компания планирует поставлять СПГ во Вьетнам, а также надеется на заключение долгосрочных контрактов с Турцией.
ЕС предстоит отказаться от российского СПГ с довольно напряженным газовым балансом: на 1 ноября хранилища были заполнены на 74,6%, а перебои с поставками СПГ с Ближнего Востока осложнили закачку и способствовали росту цен. По оценке ENTSOG, европейская инфраструктура позволяет покрыть зимний спрос, однако при ограниченной доступности СПГ запасы к концу сезона могут опуститься существенно ниже 30%, повышая чувствительность рынка к поздним холодам и осложняя подготовку к следующей зиме.
Основной прирост экспорта российского СПГ обеспечил «Арктик СПГ-2», ключевым покупателем которого в условиях санкций остается Китай, отмечает Иван Тимонин из «Имплемента». Дополнительный спрос на российский СПГ, по его оценкам, поддержало сокращение поставок из Персидского залива: за январь—сентябрь импорт в КНР из Катара упал на 65,5%, а из России — вырос на 44,3%. «С запретом ЕС на российский СПГ с января 2027 года доля Азии в российском экспорте продолжит увеличиваться, но переориентация европейских объемов потребует поиска покупателей и расширения танкерного флота»,— говорит аналитик.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 1