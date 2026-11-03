Газ ищет выход

Экспорт СПГ из России за десять месяцев 2026 года вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 28,65 млн тонн, следует из предварительных данных Kpler. В октябре российские СПГ-заводы также побили рекорд по ежемесячным поставкам, направив на международные рынки 3,42 млн тонн. Это почти на 1% выше предыдущего максимума, установленного в мае текущего года, и на 11,9% больше, чем в октябре 2025 года.