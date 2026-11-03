Мерц: следующим президентом Германии должна стать женщина
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна должна впервые в истории назначить женщину на пост президента. Он сообщил об этом на закрытой встрече с руководителями окружных отделений Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.
«Я предложу партии консенсусную кандидатуру — кандидата из политического центра… В одном вопросе я твердо убежден: это должна быть женщина»,— сказал господин Мерц (цитата по Bloomberg). Имя конкретного кандидата он не назвал.
С момента основания ФРГ в 1949 году должность президента занимали только мужчины. Инициативу назначить женщину на эту должность поддерживают партнеры по коалиции из Социал-демократической партии (СДПГ), а также «Зеленые».
Действующий президент Германии — 70-летний Франк-Вальтер Штайнмайер — находится на должности второй пятилетний срок подряд, который закончится в 2027 году. Он не может выдвигаться на этот пост снова. Должность президента Германии носит церемониальный характер. Однако его выдвижение обычно сопровождается интенсивными политическими обсуждениями, отмечает Bloomberg.