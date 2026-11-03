Мерц: следующим президентом Германии должна стать женщина

Действующий президент Германии — 70-летний Франк-Вальтер Штайнмайер — находится на должности второй пятилетний срок подряд, который закончится в 2027 году. Он не может выдвигаться на этот пост снова. Должность президента Германии носит церемониальный характер. Однако его выдвижение обычно сопровождается интенсивными политическими обсуждениями, отмечает Bloomberg.