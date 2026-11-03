Уиткофф раскрыл темы переговоров США, России и Украины в Абу-Даби
Представители США, России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсудят послевоенное устройство безопасности, деэскалацию, гуманитарные усилия и последующие шаги к достижению мира. Об этом заявил американский спецпосланник Стив Уиткофф. Встреча состоится 10–11 ноября в Абу-Даби.
«Мы рассчитываем развивать прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему, прочному мирному соглашению»,— написал господин Уиткофф в соцсети X.
На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. По словам американского спецпосланника, стороны обсудят вопросы безопасности для Украины и Европы, а также экономическую поддержку для восстановления Украины.