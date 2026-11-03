Уиткофф раскрыл темы переговоров США, России и Украины в Абу-Даби

На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. По словам американского спецпосланника, стороны обсудят вопросы безопасности для Украины и Европы, а также экономическую поддержку для восстановления Украины.