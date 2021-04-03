Володин предложил исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в Донбассе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы. Он связал это с гибелью ребенка в Донбассе. Милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики ранее заявила, что мальчик 2016 года рождения погиб в ходе атаки украинского военного беспилотника.

Совет Европы — международная организация, которая следит за соблюдением прав на свободу выражения мнения, собраний, СМИ, а также за равенством и защитой меньшинств. В Совет Европы входят 47 стран, в том числе Россия и Украина. Все участники подписали Европейскую конвенцию о защите прав человека. За ее соблюдением следит Европейский суд по правам человека.

«Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы»,— говорится в заявлении господина Володина, которое поступило в “Ъ”.

Спикер Госдумы считает, что атака произошла «с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств». По мнению господина Володина, за смерть ребенка придется ответить «тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли».

«Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность — это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец»,— добавил спикер Госдумы.

3 апреля ДНР сообщила о гибели ребенка после того, как беспилотник сбросил самодельную бомбу. Одна женщина получила ранения. Позже Украина заявила о гибели военнослужащего — он подорвался на мине. Ситуацию со смертью мальчика Киев не комментировал.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. Накануне, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с президентом США Джо Байденом.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «США и Украина нашли контакт».