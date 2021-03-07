«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» разгромили «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе «Спартака» по дублю оформили Александр Соболев (2; 61) и Джордан Ларссон (63; 83), также голами отметились Куинси Промес (8) и Эсекель Понсе (75). Единственный гол со стороны «Краснодара» забил Юрий Газинский (56).

«Спартак» с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Краснодар» занимает восьмое место — у команды 31 очко.

В следующем туре «Спартак» 13 марта встретится с московским «Динамо». «Краснодар» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».