Бывший наследный принц Иордании заявил о своем домашнем аресте

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить на улицу и общаться с людьми. Глава Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа Ахмада аль-Хунейти ранее отрицал, что бывшего наследного принца арестовали.

«Меня навестил начальник генерального штаба вооруженных сил Иордании, он сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, потому что на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля»,— сказал Хамза бен Хусейн. Он передал видеообращение британской вещательной корпорации BBС. Бывший наследный принц считает, что в стране никто не может выражать мнение по любому вопросу «и не столкнуться с угрозами, травлей, арестами и мучениями».

Ранее источники The Washington Post заявили о задержании бывшего наследного принца королевства и еще около 20 человек в рамках расследования «угрозы стабильности страны». По их информации, власти королевства расследуют предполагаемый заговор с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа Ахмада аль-Хунейти заявил, что бывшего наследного принца только попросили прекратить «действия, которые используются для нападения на безопасность Иордании».

Принц Хамза бен Хусейн — старший сын покойного короля Хусейна и его четвертой жены. Он был наследным принцем Иордании в 1999–2004 годах. Сейчас титул перешел старшему сыну нынешнего монарха.