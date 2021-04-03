Washington Post: в Иордании предотвращена попытка госпереворота

Власти Иордании задержали бывшего наследного принца королевства и еще около 20 человек в рамках расследования «угрозы стабильности страны», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. При этом иорданское агентство Petra отрицает арест принца.

Принц Хамза бен Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвертой жены, помещен под домашний арест в его дворце в Аммане, пишет WP. Власти королевства расследуют предполагаемый заговор с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II, сообщил высокопоставленный представитель ближневосточной разведки.

Власти считают, что в заговоре участвовал по крайней мере еще один член королевской семьи, а также вожди племен и представители органов безопасности страны. Ожидаются дополнительные задержания, сообщил газете на условиях анонимности сотрудник разведки.

Принц Хамза был наследным принцем Иордании в течение четырех лет, прежде чем титул был передан старшему сыну нынешнего монарха. Пока неясно, насколько близки предполагаемые заговорщики к осуществлению плана и что именно они планировали сделать.

Представитель разведки охарактеризовал план как «хорошо организованный» и сказал, что заговорщики, по всей видимости, имели «иностранные связи», но не стал вдаваться в подробности.

В то же время иорданское агентство Petra отрицает арест принца Хамзы. По информации агентства, «по соображениям безопасности» были задержаны «два гражданина Иордании Хасан бен Зайд, Басем Ибрагим Авадалла и другие». Басем Ибрагим Авадалла ранее был главой королевской канцелярии.