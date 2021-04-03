То, что Козак прописал

Россия приняла решение предоставить Молдавии вакцину против коронавируса и по гуманитарной, и по коммерческой линии. Не уточняя, чья именно просьба о помощи была удовлетворена, Кремль сделал так, чтобы добытчиком препарата выглядел экс-президент Игорь Додон. «Спутник V», таким образом, на деле стал политическим оружием во внутримолдавской борьбе за власть.

Укол Кремля

Россия предоставит Молдавии вакцину «Спутник V». О том, что «достигнута принципиальная договоренность», сообщил экс-президент страны Игорь Додон. Он посетил Москву на этой неделе и встретился здесь с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком (курирует постсоветское пространство). «Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинев в ближайшие дни»,— сообщил Игорь Додон в соцсетях, выложив фото, сделанное в кабинете господина Козака.

По словам экс-президента, сейчас возглавляющего Партию социалистов, Россия в виде гуманитарной помощи предоставит Молдавии 180 тыс. доз вакцины, из которых 60 тыс.— для неподконтрольного Кишиневу приднестровского региона. Еще 500 тыс. доз, отметил господин Додон, планируется закупить.

Договоренность о поставке «Спутника V» социалисты и их лидер презентуют как свою победу, к которой их оппонент — президент Майя Санду — не имеет отношения. В пятницу Игорь Додон посвятил три поста в своем Telegram-канале тому, что «российское руководство решило откликнуться» именно на его запросы, ну и еще на обращение спикера парламента Зинаиды Гречаной, состоящей вместе с ним в Партии социалистов.

Госпожа Гречаная в свою очередь отметила, что российские власти «проявили истинно братский дух». «Этот факт (поставки вакцины.— “Ъ”) по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова. Уверена, что вакцины спасут множество жизней и позволят Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Передала (послу РФ в Молдавии Васнецову.— “Ъ”) Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина»,— отметила она в Facebook в пятницу по итогам встречи с послом. При этом депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя в беседе с “Ъ” уточнил, что господин Васнецов на этой встрече подтвердил: «Вакцина — это продукт обращения со стороны Игоря Додона и Зинаиды Гречаной».

Майя Санду тоже обращалась к президенту Путину с просьбой о вакцине. Ее письмо и письмо спикера Гречаной датированы одним числом — 26 марта. Российская сторона официально не уточняла, реакцией на какое из двух обращений стало решение о предоставлении вакцины. При этом обставлено все было так, чтобы лидер социалистов выглядел главным добытчиком препарата.

Он этим воспользовался, чтобы максимально раскритиковать госпожу Санду: «То, что я сейчас делаю в Москве, должна была сделать Майя Санду. Сесть в самолет и просить вакцину у разных стран». Богдан Цырдя поддержал волну. «Майя Санду, будучи премьер-министром в 2019 году, ни разу не съездила в Москву и отказалась встречаться с высокопоставленными чиновниками России. Более того, будучи президентом, она свой первый визит совершила в Украину, где прокричала "Слава Украине!". Потом она поехала в Брюссель, потом в Бухарест, потом в Париж. Но Москвы в ее, скажем так, прейскуранте мы не замечали»,— возмущался депутат.

Критики экс-президента, однако, уверены: действия госпожи Санду, которая ранее направила обращение Владимиру Путину с просьбой о вакцине, сыграли в финальном счете решающую роль. «Если бы Игорь Додон хотел искренне помочь гражданам, наверное, вакцина пришла бы раньше. Люди в европейских странах тот же "Спутник" давно получили. А тот факт, что только после письма госпожи Майи Санду президенту Путину какие-то подвижки появились — это радует. Какая здесь роль Игоря Додона, граждане, наверное, понимают и оценят по заслугам,— поделился с “Ъ” депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" Михай Попшой.— Госпожа Санду и ее советник по здравоохранению работали очень тесно с российской стороной последние пару месяцев».

«Российский препарат поступит в Молдову благодаря межправительственным контактам, на основании официальной просьбы о помощи от президента Санду, а также благодаря переговорной работе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. То есть в строгом соответствии со всеми полагающимися международными юридическими процедурами, что автоматически выводит "Спутник V" из сферы чьей-либо политической капитализации вообще»,— сообщил “Ъ” глава кишиневского Balkan-Centre Сергей Манастырлы. По его словам, таким образом Москва дает понять Кишиневу, что готова и намерена развивать сотрудничество на межгосударственном уровне, отказываясь от серой практики политиков-посредников, которые выступали бы «голосом России» в республике. При этом господин Манастырлы напомнил, что первой вакцину в Молдавию поставила соседняя Румыния — договоренность была достигнута за счет личных контактов президентов Майи Санду и Клауса Йоханниса: «Западная вакцина из Румынии прибыла первой, в то время как прибытие российской откладывалось и задерживалось больше месяца».

Прививка для рейтинга

Желание Игоря Додона прослыть главным вакцинатором Молдавии связано с тем, что в этом году весьма вероятны досрочные парламентские выборы. Рейтинг социалистов просел после того, как господин Додон проиграл Майе Санду президентские выборы. Привоз в страну вакцины в условиях крайне сложной эпидемиологической ситуации в республике — способ заработать нужные социалистам политические очки. Согласно результатам последнего опроса, проведенного компанией IMAS, сейчас политический расклад в республике таков: партию «Действие и солидарность» поддерживают 42,5% граждан, а социалистов — 32,7%.

Опрошенные “Ъ” эксперты думают, что рейтинг партии Игоря Додона вряд ли сильно вырастет. «Партия Майи Санду пока выигрывает выборы. Есть основания предполагать, что рейтинг социалистов не вырастет, потому что то, как они себя вели в последнее время — ниже всяких уровней. Думаю, они подключат все возможные СМИ, чтобы привлечь голоса на свою сторону»,— сказал “Ъ” глава кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

«Как политик я думаю, что Игорь Додон попытается заслугу поставки "Спутника" присвоить себе. Его электорат это оценит, но не уверен, что электорат других политических партий отреагирует на это»,— поделился мнением с “Ъ” политический аналитик Корнелиу Чуря. По его словам, так будет потому, что информационные потоки со стороны противоборствующих политических сил «будут нейтрализовать друг друга».

«Игорь Додон разработал целую медиакампанию по убеждению своих кураторов в Москве: если Россия поставит Молдове "Спутник" — это сразу все поменяет, молдавский электорат сменит гнев на милость и рейтинги социалистов пойдут вверх. Будто все молдаване ни о чем другом не думают, кроме как о том, чтобы их привили "Спутником"! — возмутился в беседе с “Ъ” глава общественного объединения WatchDog Валериу Паша.— То, что вакцину поставят,— это, естественно, хорошо. Но сказать, что это возродит идущий по наклонной рейтинг социалистов и Игоря Додона, нельзя. Это ложка меда в бочке дегтя».

Аркадий Барбарошие между тем указал на другую появившуюся проблему: «геополитическая ориентированность» молдавских политиков негативно отражается на вакцинной кампании в целом. «Некоторые граждане, как оказывается, говорят: мы будем вакцинироваться только российской вакциной. Те, кто ориентирован на Запад, напротив, доверяют только западным препаратам»,— заявил он.

Между тем войну молдавских политиков за вакцину скоро сменит сельскохозяйственная битва. 31 марта истек период льготного режима торговли фруктами, вином и консервированной продукцией между Молдавией и РФ. С приближением лета актуальность плодоовощного вопроса будет только расти. Игорь Додон уже заявил, что пока не смог договориться о продлении соглашения, но его вины в этом нет. «К сожалению, президент страны Майя Санду даже не обратилась насчет продления этих льгот. Пытаемся решить проблему на моем уровне»,— отметил господин Додон в видеообращении на своем канале в YouTube. Судя по этому заявлению, господин Додон еще вернется в российскую столицу, чтобы попробовать выиграть здесь и битву за урожай.

Марина Коваленко, Владимир Соловьев