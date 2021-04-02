США и Украина нашли контакт

Президент США Джо Байден спустя более чем два месяца после своей инаугурации впервые созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ключевыми темами для обсуждения стали реформы на Украине и резкая эскалация ситуации в Донбассе. В Белом доме заверили, что не оставят Киев в одиночестве «перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал в пятницу, что «действительность на линии соприкосновения в Донбассе весьма пугающая», но в провокациях — причем «не одиночных, а множественных» — следует винить исключительно вооруженные силы Украины.

Первый разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель назвала «потрясающим». «Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте»,— пересказал в Facebook часть беседы глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» господин Ермак также отметил: «Это был хороший разговор».

Необходимость продвижения реформ на Украине стала одной из ключевых тем 50-минутной беседы двух лидеров. В официальном заявлении Белого дома, в частности, отмечено: «Он (Джо Байден.— “Ъ”) подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства в поддержку планов президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ… Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины».

В свою очередь, Владимир Зеленский заверил в Twitter: «Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить ее прозрачность». А в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале украинский президент сказал: «Было отмечено и поддержано внедрение и продолжение реформ в Украине. В частности, антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина — братья по оружию».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, центральной темой диалога были все же не реформы, а эскалация донбасского конфликта. «Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России»,— поделился Владимир Зеленский. На сайте Белого дома также сообщили: «Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Владимир Зеленский отметил, что полное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе — это условие продолжения «тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах». Тем не менее украинский лидер подчеркнул: украинская армия «готова дать отпор кому угодно».

Беседа Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялась после серии контактов на этой неделе между высокопоставленными представителями двух стран. Так, 30 марта эскалацию ситуации в Донбассе обсудили советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и Андрей Ермак. В четверг та же тема стала предметом разговора министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом в Киеве стали заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. По словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, это происходит под видом подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям «Запад-2021». В четверг Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало заявление, в котором предупредило: РФ готовит «широкомасштабные провокации», «не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск в глубь территории Украины». Одновременно с этим в соцсетях и украинских СМИ массово распространяются кадры передвижения российской военной техники неподалеку от границ Украины, в том числе по Крымскому мосту.

«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы»,— подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поддержанием контактов по донбасскому вопросу лишь с США украинские власти не ограничиваются.

Эта тема обсуждалась также в пятницу в ходе телефонной беседы глав МИДов Украины и Великобритании Дмитрия Кулебы и Доминика Рааба. «Кулеба проинформировал собеседника о действиях Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды»,— говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. А по словам Доминика Рааба, британская сторона «крайне обеспокоена военными мероприятиями России», которая якобы «угрожает Украине».

Аналогичный телефонный разговор состоялся между Дмитрием Кулебой и его немецким коллегой Хайко Маасом. На странице внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter отмечено, что Берлин «пристально следит» за ситуацией в Донбассе. «Мы согласны с Украиной в том, что нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу перемирие»,— говорится в заявлении.

Дмитрий Песков, в свою очередь, возложил ответственность за обострение ситуации в Донбассе на Киев. «Риторика (по теме Донбасса.— “Ъ”) у нас как раз абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность на линии соприкосновения весьма пугающая, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные»,— сказал он в пятницу журналистам.

Марина Коваленко