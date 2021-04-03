У президента Аргентины подтвердился коронавирус после прививки «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом, это подтвердил повторный тест на коронавирус. Глава государства был привит вакциной «Спутник V». Минздрав Аргентины отметил, что COVID-19 заболели меньше 0,2% вакцинированных российским препаратом.

«Ему был сделан тест ПЦР... Тест оказался положительным, что подтверждает наличие COVID-19»,— говорится в заявлении лечащего врача президента. Его приводит газета El Cronista.

Ранее президент сообщил, что у него повысилась температура. Также у господина Фернандеса наблюдаются головные боли. Он изолировался. Разработчик вакцины — Центр имени Гамалеи отметил, что эффективность вакцины составляет около 92%. Также разработчик сообщил, что препарат на 100% защищает от тяжелых симптомов заболевания.

Минздрав Аргентины проанализировал эффективность российской вакцины. По его данным, из 2,8 млн привитых первой дозой заболели 4,2 тыс. человек. Из 650 тыс. привитых двумя дозами заразились 1 тыс. пациентов. «Менее 0,2% человек, вакцинированных первой или обеими дозами, заболели коронавирусом, в случае когда после получения первой дозы прошло по меньшей мере 14 дней»,— говорится в сообщении Минздрава в Twitter.

Аргентина входит в число стран, которые одобрили применение вакцины «Спутник V». 62-летний Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как аргентинский регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.

О распространении российской вакцины за рубежом — в материале “Ъ” «То, что Козак прописал».