OpenAI наняла экс-министра армии США Дэна Дрисколла
OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэна Дрисколла, чтобы помочь расширить использование ИИ в сферах национальной и кибербезопасности, пишет Bloomberg.
В компании 39-летний Дэн Дрисколл займет должность старшего советника по национальной безопасности и модернизации. Согласно заявлению OpenAI, опубликованному в понедельник, в его обязанности войдет консультирование партнеров из государственного и частного секторов, а также сотрудничество с правительственными, академическими и промышленными лидерами для продвижения инициатив по развитию «демократического ИИ».
«У США есть исключительная возможность работать с другими странами над распространением демократического ИИ»,— прокомментировал назначение генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
Дэн Дрисколл ушел в отставку с поста министра армии в августе из-за разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.