OpenAI наняла экс-министра армии США Дэна Дрисколла

В компании 39-летний Дэн Дрисколл займет должность старшего советника по национальной безопасности и модернизации. Согласно заявлению OpenAI, опубликованному в понедельник, в его обязанности войдет консультирование партнеров из государственного и частного секторов, а также сотрудничество с правительственными, академическими и промышленными лидерами для продвижения инициатив по развитию «демократического ИИ».