Главные новости к утру 24 февраля

Президент Microsoft Брэд Смит заявил о свидетельствах причастности разведки России к массовой кибератаке 2020 года. По его словам, нет признаков, что к этому причастен кто-то другой. О кибератаке

Минэнерго предупредило о росте тарифов на тепло и электроэнергию из-за увеличения утильсбора. Замглавы ведомства Анатолий Яновский направил письма в Минэкономики и Минпромторг, сообщили «Известия». Об увеличении утильсбора

Госдолг России увеличился на 40% в 2020 году. Он вырос с 12,3% до 17,8% ВВП.

Как стало известно “Ъ”, уменьшенные и объединенные знаки запретят применять без разрешения ГИБДД. Научный центр безопасности дорожного движения МВД считает, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам. О запрете

В Киеве возле офиса Владимира Зеленского произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Пострадали 27 силовиков, задержаны 24 человека. Люди вышли на демонстрацию из-за приговора бывшему лидеру одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергею Стерненко.

Апелляционный суд Каира отправил на пересмотр иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года, сообщили источники “Ъ”. Ответчиками являются бывшие премьер-министр Египта и три члена правительства. О решении суда

Amnesty International лишила Алексея Навального статуса узника совести. Правозащитная организация объяснила решение высказываниями оппозиционера за насилие и дискриминацию.

Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги.

Прошли два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» обыграла «Лацио», «Челси» победил «Атлетико».

О предстоящих 24 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.