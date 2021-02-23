Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести из-за высказываний середины 2000-х годов, сообщил в Twitter журналист Аарон Мате со ссылкой на скриншот письма организации.

В письме говорится, что Amnesty International «больше не считает Алексея Навального узником совести из-за того, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний». Эту информацию подтвердил медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, пишет «Медиазона».

«Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание "узник совести", поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech. Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам»,— сказал господин Артемьев.

Он добавил, что у правозащитников сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Алексея Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом. Источник «Медиазоны» в организации предположил, что за этим могут стоять «люди с RT в разных странах».

Организация объявила оппозиционера узником совести после его задержания в аэропорту Шереметьево 17 января. 20 февраля Amnesty International передала властям России петицию с требованием освобождения оппозиционера, которую подписали 195 482 человека. Сбор подписей планируется продолжать.

Напомним, 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».