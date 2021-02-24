Минэнерго предупредило о росте тарифов на тепло и электроэнергию из-за увеличения утильсбора

Увеличение утильсбора на технику для горных работ может привести к росту тарифов на тепло и электроэнергию. Об этом говорится в письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в Минэкономики и Минпромторг, которое приводят «Известия». Сборы на спецтехнику могут повысить в 2–4 раза, на автомобили — на 25%.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию»,— говорится в письме.

Замглавы Минэнерго раскритиковал утверждение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники. Господин Яновский отмечает, что российские аналоги не обладают нужными характеристиками.

Кроме того, авторы инициативы хотят направить утильсбор для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей. Минэнерго напоминает, что утильсбор — это не налог и предназначен для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники и для развития перерабатывающих заводов. Его нельзя направить на «цели стимулирования спроса … или на субсидии производителям».

Напомним, документы о повышении утильсбора прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Минпромторг и Минэкономики не прислушались к аргументам отраслевых ассоциаций, производителей и дилеров импортной техники, которая в результате может подорожать на 25-200%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Утильсбор готов к повышению».