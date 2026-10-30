NYT: администрация Трампа ожидает запроса на грин-карту от Болсонару
Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, тайно покинувший страну после поражения на выборах, может ускоренно получить грин-карту США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники газеты, американские власти ожидают, что в ближайшее время политик подаст заявление на получение вида на жительство. Его заявку планируют рассмотреть в ускоренном режиме — так же, как это было с его младшим братом Эдуардом, который получил статус постоянного жителя в июле, уточнили они.
Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По их итогам действующий президент Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%. Последнему Верховный суд Бразилии вынес запрет на выезд из страны и предписал сдать паспорт из-за обвинения в отмывании денег и привлечении нелегального финансирования для предвыборной кампании. 27 октября Флавиу Болсонару пересек границу вместе с семьей по итальянским документам. Как пишет The Wall Street Journal, ключевой фигурой организации побега стал его младший брат Эдуарду Болсонару, который добился поддержки лидеров США и Аргентины.
После отъезда в США проигравший политик объявил себя победителем и заявил, что намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей. По его мнению, выборы были сфальсифицированы. Президент США Дональд Трамп одобрил выдачу виз семье, назвав прошедшие выборы «странными». Он также подчеркнул, что не будет вмешиваться в ситуацию.