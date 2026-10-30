NYT: администрация Трампа ожидает запроса на грин-карту от Болсонару

Как утверждают собеседники газеты, американские власти ожидают, что в ближайшее время политик подаст заявление на получение вида на жительство. Его заявку планируют рассмотреть в ускоренном режиме — так же, как это было с его младшим братом Эдуардом, который получил статус постоянного жителя в июле, уточнили они.