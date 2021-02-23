Гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Гольфист Тайгер Вудс пострадал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния, США), сообщил офис шерифа округа Лос-Анджелес. Автомобиль 15-кратного победителя турниров серии «мэйджор» перевернулся, передают американские СМИ. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги и находится на операции.

«Автомобиль получил серьезные повреждения. Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи»,— говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес (цитата по BNO News).

Тайгер Вудс провел рекордные 683 недели на первом месте мирового рейтинга гольфистов. Профессиональная ассоциация гольфистов 11 раз признавала его гольфистом года. Он перенес несколько операций на позвоночнике.