Идет война стандартная

Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий применять объединенные, уменьшенные и другие нестандартные дорожные знаки, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. Решение принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД — там считают, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам. После отмены документа право применять экспериментальные знаки сохранится, но только с разрешения Госавтоинспекции.

Комиссия Росстандарта по апелляциям (рассматривает жалобы на документы в области стандартизации) приняла решение отменить ГОСТ 58398–2019 «Экспериментальные технические средства организации движения», следует из протокола комиссии (“Ъ” ознакомился с текстом). Апробированные в отменяемом документе положения переносятся в другие стандарты.

Возможность применения экспериментальных — уменьшенных, объединенных (например, «Парковка» и «Платные услуги») — и других нестандартных дорожных знаков власти обсуждали с 2015 года. Проект инициировал экспертный центр Probok.net и столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Идея состояла в том, чтобы избежать нагромождения указателей в городах. По поручению Игоря Шувалова (тогда первого вице-премьера) Москва и Санкт-Петербург начали применять нестандартные знаки в пилотном режиме. В 2017 году был введен в действие предварительный стандарт об экспериментальных знаках, в 2019 году он приобрел статус национального ГОСТа. В нем также заложена возможность использовать рядом со светофором «стрелку», позволяющую автомобилистам поворачивать направо на красный свет.

ГИБДД изначально была против такого подхода и введенные по инициативе Probok.net нововведения, по сути, не признавала. В 2018 году ЦОДД установил в СВАО несколько уменьшенных знаков, а ГИБДД через суд оштрафовала ЦОДД за это суммарно на 500 тыс. руб. Но Мосгорсуд по жалобе центра постановления отменил. Одновременно Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД — входит в структуру Госавтоинспекции) добивался отмены самого ГОСТа. Процесс занял два года, и только в феврале 2021 года комиссия Росстандарта приняла окончательное решение.

Основная претензия НЦ БДД сводилась к дублированию и противоречиям между оспариваемым ГОСТом и действующими ГОСТ 52289 и 52290 (разметка, светофоры, знаки, их типоразмеры, правила применения). К примеру, возможность установки экспериментальных знаков ранее уже существовала. Для этого владельцы дорог должны получить разрешение у ГИБДД, описав при этом «цели и задачи» эксперимента и его ожидаемый результат. Кроме того, необходимо представить «методику оценки эффективности», а также установить для участников движения разъясняющие «транспаранты».

По мнению НЦ БДД, водитель не обязан знать требования экспериментальных знаков из ГОСТ 58398, потому что ПДД на него не ссылаются. Существует также распоряжение правительства №2438 об обязательных стандартах в области дорожного движения — и оспариваемый ГОСТ в этот перечень не входит. Это, в свою очередь, может ввести в заблуждение участников госзакупок — если, к примеру, регион решит закупить партию указателей по ГОСТ 58398, а обязательны к применению совсем другие (на это Росстандарт обращает внимание в протоколе). Оспариваемый документ также противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года: правый поворот на красный свет ею не предусмотрен, указывал НЦ БДД.

Глава Probok.net Александр Шумский с решением Росстандарта не согласен. По его мнению, ГИБДД «борется со здравым смыслом», а оспариваемый стандарт лишь расширяет способы и варианты применения знаков, утвержденных ПДД и другими ГОСТами. Когда документ утверждался, подчеркивает господин Шумский, разработчики запрашивали позицию начальника ГИБДД России Михаила Черникова — и тот признал «успешными» результаты эксперимента.

В ЦОДД “Ъ” не смогли сказать, сколько в городе установлено нестандартных знаков. Судя по сообщениям в СМИ, речь идет о нескольких сотнях (их много в центре, у станций метро и т. д.). «Мы не в курсе возможной отмены ГОСТа, но обязательно обсудим этот вопрос с коллегами из ГИБДД,— заявили “Ъ” в центре.— Мы аккуратно внедряем любые новые проекты, изучаем, как это повлияет на безопасность». В ЦОДД подчеркнули, что малые знаки установлены в рамках согласованного с ГИБДД эксперимента: из комментария следует, что экспериментальные указатели ставились по ГОСТ 52289, а не оспариваемому стандарту, и останутся на местах даже после его отмены. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге, где в 2017 году установили 210 указателей малого размера. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры “Ъ” заявили, что способ установки знаков соответствует ГОСТ 52289, поэтому замена их не планируется.

Иван Буранов; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург