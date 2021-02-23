Украина вышла из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве

Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств»,— сообщается на сайте украинского президента. Речь идет о выходе из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Соглашение от 1991 года, прежде всего, учредило Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который стал правоопреемником сразу нескольких ведомств бывшего СССР по вопросам, связанным с гражданской авиацией. В то же время, рамки его деятельности в каждой конкретной стране соглашения определялись национальным законодательством. Выход Украины из соглашения означает, что страна перестает участвовать в деятельности МАК, что де-факто уже произошло. Так, расследованием авиапроисшествий на территории Украины занимается Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации Украины (НБР ЦА), а функциями по сертификации воздушных судов обладает Государственная авиационная служба Украины. При этом все воздушные суда украинского производства в свое время получили сертификат типа от «Авиарегистра МАК» (последним — на Ан-148-100 в 2011 году, а на вертолетные двигатели производства «Мотор Сич» — даже в мае 2014 года). Теоретически, украинским производителям могут потребоваться сертификаты типа от «Авиарегистра МАК» для экспорта новых (т.е. еще не сертифицированных) воздушных судов или запчастей в страны СНГ, которые признают МАК в качестве органа по сертификации (в России эти полномочия теперь переданы «Авиарегистру РФ» под эгидой Росавиации).

Соглашение от 1994 года касалось сотрудничества стран СНГ в организации аэронавигации, противовоздушной обороны и полетов военной авиации. В частности, согласно статье 7 этого документа, государства-участники соглашались «предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных Сил Содружества и не производить действий, приводящих к нарушению или затруднению нормального их функционирования». Очевидно, после конфликта 2014 года это соглашение между Россией и Украиной также де-факто не выполнялось.

Напомним, в мае 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вывести страну из договоров СНГ, подписанных в годы членства Украины в этой организации. Тогда подписал указ о прекращении участия Киева в работе органов Содружества независимых государств и закрытии постоянного представительства в штаб-квартире этой организации, которая расположена в Минске.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Киев прощается, но не уходит».

Юрий Барсуков