В Киеве возле офиса Зеленского проходят столкновения силовиков с националистами

Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция протеста против приговора одесскому националисту Сергею Стерненко, начались стычки протестующих с правоохранителями, сообщает «Интерфакс-Украина». По оценкам корреспондента агентства, в акции участвует более тысячи человек.

В начале акции протестующие вели себя спокойно, но затем они попытались прорвать оцепление полиции, из-за чего началась потасовка. Участники митига бросали в полицию файеры, дымовые шашкии снежки. Некоторые протестующие распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ из баллончиков. Как сообщает украинское издание «Страна» в Telegram, полицейские начали задержания.

Сегодня Приморский районный суд Одессы приговорил бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) к семи годам лишения свободы и конфискации половины имущества. Его признали виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Серргеем Стерненко.

Также ранее Сергею Стерненко было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе во время уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивана Кузнецова. Мужчина от полученных ранений умер. Защита Сергея Стерненко заявляла, что случившееся было самообороной. 29 января Сергея Стерненко отпустили по этому делу под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского.