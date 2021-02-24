На протестах в Киеве пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов

27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины получили ожоги глаз в ходе столкновений на акции протеста в у офиса президента в Киеве. 24 человека задержаны. По подсчетам полиции, в акции приняли участие больше 2 тыс. человек. Люди вышли на демонстрацию из-за приговора бывшему лидеру одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергею Стерненко.

«Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии»,— говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.

Полиция задержала на акции 24 человека. Их доставили в полицию, взяли объяснения и отпустили.

Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году.