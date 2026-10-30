Binance оказалась в заморозке

«Может быть, какая-то хакерская группировка получила доступ к продвинутой модели ИИ. В случае Polymarket это было похищение средств именно из кошельков пользователей. То есть на фронтенд-части им предлагалось подписать трансакцию, которая выглядела стандартно, также это могла быть ссылка для подтверждения определенного действия. Однако эта трансакция просто высасывала все содержимое кошельков.