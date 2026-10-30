Binance оказалась в заморозке
Какими будут последствия взлома криптобиржи
Крупнейшую криптобиржу мира Binance взломали. По сообщениям СМИ, в результате атаки злоумышленники вывели с площадки на сторонние кошельки больше $6 млрд. Половину этой суммы удалось заморозить, утверждают представители компании. На фоне инцидента платформа приостановила зачисление и снятие средств. Binance пообещала покрыть все убытки и уточнила, что активы клиентов находятся в безопасности.
Американские аналитики в сфере блокчейна полагают, что за атакой может стоять хакерская группировка из Северной Кореи. В ночь 30 октября взлому подверглись и две другие биржи — Bybit и Bitget, а еще площадка для предсказаний Polymarket. Последняя пока приостановила работу и не принимает ставки.
Скорее всего, эти происшествия связаны, а преступники использовали для атаки искусственный интеллект, полагает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:
«Может быть, какая-то хакерская группировка получила доступ к продвинутой модели ИИ. В случае Polymarket это было похищение средств именно из кошельков пользователей. То есть на фронтенд-части им предлагалось подписать трансакцию, которая выглядела стандартно, также это могла быть ссылка для подтверждения определенного действия. Однако эта трансакция просто высасывала все содержимое кошельков.
В случае Binance нет такого, что деньги воруются у конкретного пользователя. Они выводятся с "горячих" кошельков биржи. Поэтому я думаю, что целью взлома были, скорее, сотрудники биржи, которые обладают доступом к таким кошелькам.
Думаю, мы имеем дело с "черным лебедем" либо как минимум с репетицией такого инцидента, когда многие криптопротоколы, сайты, которые так или иначе работают с криптой, будут взламываться.
Кроме того, если будет доказана причастность ИИ-моделей к взлому (а я в этом уверен практически на 90%), это опасно даже для грядущего IPO Anthropic».
На фоне инцидента капитализации рынка криптовалют просела более чем на $200 млн. Биткойн в моменте падал ниже отметки в $77 тыс. Инвесторы срочно ликвидировали длинные позиции с кредитным плечом. В ближайшее время на биржах стоит ожидать большой волатильности, считает старший аналитик агрегатора Bestchangeru Никита Зуборев:
«Пока реакция не такая сильная, как могла бы быть, но вполне ожидаемо, что будут продолжаться падения котировок. В ближайшие дни возможен даже какой-то резкий откат. Это скорее будет связано с маржинальными позициями, когда игроки станут шортить текущее падение.
В конечном итоге мы, вероятно, увидим не глубокое падение, а высокую волатильность со скачками то вверх, то вниз.
Также стоит ожидать продолжения подобных инцидентов. Потому что если взломали самые крупные, самые защищенные площадки, то, скорее всего, подобные лазейки могут найти и в менее крупных. Так что, если пессимистичные планы сбудутся, то, скорее всего, рынок очень сильно упадет, тем более на фоне в целом нестабильности на финансовых рынках в Японии, Корее, Китае и проблем с пузырем ИИ-агентов. Возможно, мы видим первые предпосылки к новому финансовому кризису».
Нынешний взлом стал крупнейшим в истории крипторынка. Его уже прокомментировал глава Space X Илон Маск. Он заявил, «каждый день — это нулевой день». Бизнесмен сделал отсылку на термин из программирования, обозначающий уязвимость, на исправление которой нет времени. Он также заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями искусственного интеллекта. По его словам, так нейросети будут зарабатывать валюту для себя, а не для человека.