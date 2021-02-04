Утильсбор готов к повышению

Правительство готово утвердить повышение утильсбора на автомобили, спец- и сельхозтехнику — документы прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Минпромторг и Минэкономики не прислушались к аргументам отраслевых ассоциаций, производителей и дилеров импортной техники, которая в результате может подорожать на 25-200%. Чиновники сочли, что риски роста цен на российскую технику, а также связанные товары, в том числе продукты питания, из-за роста утильсбора отсутствуют.

3 февраля завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов постановлений правительства о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. Как писал “Ъ”, именно из-за отсутствия ОРВ документы не были приняты еще в 2020 году.

Проект постановления по спецтехнике (к которой причислены снегоходы и вездеходы) вызвал широкий интерес и стал наиболее просматриваемым на regulation.gov.ru за последние три месяца: по нему в общей сложности проголосовали около 680 тыс. пользователей. Правительство собирается повысить утильсбор на автомобили на 25%, на спецтехнику — до трех раз, что вызвало большое число отрицательных комментариев при обсуждении. Замечания, которые как-либо оспаривали величину повышения, вне зависимости от их содержания были отклонены. Минпромторг в ответ на них заявлял о способности производителей РФ закрыть потребности внутреннего рынка. Также сообщалось, что изменения не повлекут роста цен на российскую продукцию.

Производители импортной сельхозтехники и грузовиков заявляли, что резкий рост утильсбора в итоге будет переложен в цены продовольствия. Утильсбор будет включен в стоимость продуктов на полках магазинов, отмечает официальный представитель отраслевого союза производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин. Кроме того, ростом утильсбора обеспокоены логистические компании: Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики в декабре просил правительство увязать индексацию с изменением инфляции и обеспечить предсказуемость для бизнеса.

Но в Минэкономики “Ъ” заявили, что повышение утильсбора не повлияет на индекс потребительских цен «в условиях высокой рентабельности сельхозтоваропроизводителей». «При этом допдоходы бюджета (за счет роста утильсбора.— “Ъ”) можно будет направить на поддержку занятости в сельскохозяйственной отрасли. Например, только новые проекты "Ростсельмаша" по производству тракторов, прицепной техники позволят создать дополнительно более 2,3 тыс. рабочих мест»,— заключают там. В Минфине не стали комментировать, сколько бюджет получит от индексации утильсбора и в каком объеме эти средства будут направлены российским производителям. В Минпромторге не называют точных сроков принятия повышения утильсбора. Но там говорят, что все доходы от индексации поступят в бюджет и будут направлены как на стимулирование спроса на продукцию российских производителей, так и на поддержку промышленных предприятий.

Производители и дилеры видят и риски нехватки сложных машин. «Повышение утильсбора серьезно ограничит доступ российских аграриев к энергонасыщенным машинам и современным технологиям, благодаря которым Россия смогла занять лидирующие позиции на мировых аграрных рынках»,— говорит Михаил Мизин. Комитет АЕБ по спецтехнике, в свою очередь, подчеркивает, что в основном прямой конкуренции между отечественными и иностранными производителями нет из-за разницы в стоимости, а ряд машин и вовсе не производится в РФ. Там уверены, что решение «также окажет негативное влияние на реализацию нацпроектов». Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники Александр Алтынов сомневается, что при росте утильсбора цены на российскую технику не вырастут: в последние пять лет цены как на импортную, так и отечественную технику менялись одинаково.

Дмитрий Бабанский подтверждает, что ряд дорожно-строительных машин в ЕАЭС не производится, а парк в России довольно старый — особенно в сельхозтехнике. Однако он считает, что в целом повышение утильсбора приведет к росту бюджетных доходов и позволит государству увеличить финансирование программ поддержки спроса.

Ольга Никитина