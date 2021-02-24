Главные анонсы 24 февраля

В Москве президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время визита киргизская делегация намерена затронуть темы возможного снижения цены на поставляемый из России природный газ, перевода в национальные валюты взаиморасчетов в торговле, а также возобновления участия России в реализуемых в республике проектах в сфере гидроэнергетики. Также в переговорах будут обсуждаться поставки российских вакцин от коронавируса и тест-систем на его определение.

В Москве пройдет встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и руководства Совета федерации РФ.

В Москву прибудет глава МИД Афганистана Ханиф Атмар. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Нижнем Новгороде суд огласит наказание для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по делу о коррупции. 15 февраля суд признал его виновным, обвинение просило для экс-главы региона 17 лет колонии. Подробнее