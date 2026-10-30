Зерну перестроили маршрут

Экспорт зерна развивается в основном через балтийские порты. Согласно подсчетам аналитиков «Русагротранса», в общей сложности из них вывезено 38,3% пшеницы в июле—октябре 2026 года. Только в октябре их доля может достигнуть 65%. Основным хабом здесь стала Усть-Луга, на которую пришлось 14% совокупного экспорта за четыре месяца, в то время как годом ранее в аналогичный период ее доля была нулевой. Доля Высоцка достигла 9,4%. На прочие порты Балтики пришлось 1,16 млн отгрузок. Год к году значение увеличилось в два раза. На Санкт-Петербург пришлось 454 тыс. тонн. В прошлом сезоне пшеница через этот порт в июле—октябре не экспортировалась.