Зерну перестроили маршрут
Поставки российской пшеницы за рубеж в июле—октябре сократились на 39,6%
Ограниченное судоходство в Черном море привело к снижению поставок за рубеж пшеницы в июле—октябре 2026 года на 39,6% в годовом выражении, ячменя — на 25%, кукурузы — на 5,4%. Но экспортеры активно ищут новые маршруты. 38,3% российского экспорта пшеницы теперь приходится на балтийские порты. Здесь сохраняется потенциал увеличения отгрузок, но зерновые грузы вынуждены конкурировать с удобрениями и углем.
Экспорт пшеницы из России в июле—октябре 2026 года (первые четыре месяца сельскохозяйственного года) составит 10,26 млн тонн, заявили в аналитическом центре «Русагротранса» (АЦ). В годовом выражении объем поставок сократится на 39,6%. Для ячменя аналогичное снижение составит 25%, до 2,28 млн тонн. В случае с кукурузой — 5,4%, до 1,23 млн тонн.
Выраженное сокращение экспорта зерна прослеживается из-за логистических ограничений. С середины июля 2026 года массовые атаки БПЛА вывели из строя большой объем инфраструктуры портов Черного и Азовского морей. Поставки через этот канал сейчас крайне ограниченны.
Через порт Новороссийск в июне—октябре 2026 года, согласно оценке аналитиков «Русагротранса», было экспортировано 2,13 млн тонн, или 20,8% всей пшеницы. В годовом выражении объем поставок сократился на 71,1%, следует из материалов. Экспорт через порт Кавказ за тот же период сократился с 3,79 млн тонн в 2025 году до 400 тыс. тонн в 2026 году. Поставки через Туапсе остались примерно на том же уровне — около 500 тыс. тонн за четыре месяца сезона.
Экспорт зерна развивается в основном через балтийские порты. Согласно подсчетам аналитиков «Русагротранса», в общей сложности из них вывезено 38,3% пшеницы в июле—октябре 2026 года. Только в октябре их доля может достигнуть 65%. Основным хабом здесь стала Усть-Луга, на которую пришлось 14% совокупного экспорта за четыре месяца, в то время как годом ранее в аналогичный период ее доля была нулевой. Доля Высоцка достигла 9,4%. На прочие порты Балтики пришлось 1,16 млн отгрузок. Год к году значение увеличилось в два раза. На Санкт-Петербург пришлось 454 тыс. тонн. В прошлом сезоне пшеница через этот порт в июле—октябре не экспортировалась.
Аналитики Kpler оценивали сентябрьский объем российского экспорта через Высоцк, Усть-Лугу и Санкт-Петербург в 1 млн тонн, называя балтийский канал основным. Есть потенциал и для дальнейшего роста поставок, отмечают аналитики, но, например, в Усть-Луге зерно конкурирует за мощности с удобрениями и углем и ситуация приводит к скоплению вагонов у портов. Значительные резервы также есть в портах прибалтийских стран. Но в этом случае барьером могут стать политические решения.
Еще одним растущим направлением стал Каспий. Через его порты в июле—октябре 2026 года, согласно подсчетам АЦ «Русагротранс», было отправлено 582 тыс. тонн пшеницы, хотя годом ранее поставок почти не было. Но здесь экспортеры сталкиваются с резким увеличением стоимости фрахта.
Ограничения в портах юга также способствуют росту перевозок зерна наземным транспортом. Обычно по суше отправляется только 300–400 тыс. тонн грузов в месяц, а в последнее время объем перевозок приблизился к 1 млн тонн, замечают в Kpler.
Как отмечают в Kpler, в условиях сокращения поставок из России и Украины мировой экспорт пшеницы с июля по сентябрь стал минимальным с 2012 года. Согласно АЦ «Русагротранс», в общей сложности за этот период семь ключевых экспортеров поставили на мировые рынки 44,7 млн тонн продукции. Год к году значение сократилось на 17%, или 9,4 млн тонн. Помимо России и Украины, существенно экспорт пшеницы также сократили США: на 39% год к году, до 5,7 млн тонн в июле—сентябре. В этом случае ситуация связана с низким урожаем.
Сокращение мирового предложения пшеницы, считают в Kpler, в первую очередь отразится на странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые обычно потребляют больше всего российского и украинского зерна. Турция в текущих условиях незначительно компенсирует эти потери за счет румынских объемов. Египет на фоне хорошего урожая откладывает закупки, ожидая снижения цен, а Индонезия закупает больший объем аргентинской пшеницы раньше обычного. Заполнить нишу также пытаются экспортеры из Европы. Согласно Kpler, зерно из стран Балтии поставляется в страны Африки к югу от Сахары, а в Северной Африке растет число заказов на французскую пшеницу.